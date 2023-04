“Non mi piace”. Michelle Hunziker, la decisione sul nipote Cesare: “Facciamo così…” (Di lunedì 3 aprile 2023) Michelle Hunziker, l’annuncio dopo la nascita del nipote. Il piccolo Cesare è venuto al mondo sconvolgendo in meglio la vita di mamma Aurora e papà Goffredo, ma anche dei nonni. Giorni di gioia e di forti emozioni anche per Michelle Hunziker: “E con la nascita delle mie figlie…oggi per me è stato il giorno più bello della vita.. Benvenuto Cesare“, ha scritto Michelle Hunziker nel giorno della nascita di Cesare a corredo dello scatto che ritrae la manina del neonato insieme a quella del papà. Michelle Hunziker diventa nonna. Ebbene si, l’amatissima e solare conduttrice svizzera è diventata nonna all’età di 46 anni essendo a sua volta mamma di due bambine di 7 e 9 anni oltre che di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 aprile 2023), l’annuncio dopo la nascita del. Il piccoloè venuto al mondo sconvolgendo in meglio la vita di mamma Aurora e papà Goffredo, ma anche dei nonni. Giorni di gioia e di forti emozioni anche per: “E con la nascita delle mie figlie…oggi per me è stato il giorno più bello della vita.. Benvenuto“, ha scrittonel giorno della nascita dia corredo dello scatto che ritrae la manina del neonato insieme a quella del papà.diventa nonna. Ebbene si, l’amatissima e solare conduttrice svizzera è diventata nonna all’età di 46 anni essendo a sua volta mamma di due bambine di 7 e 9 anni oltre che di ...

