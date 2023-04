"Non mi fermeranno". Così la preside pretende il gender nelle scuole (Di lunedì 3 aprile 2023) "Non è negoziabile. Noi resistiamo". A Venezia la preside di un liceo intende dare battaglia sul mantenimento della carriera alias per gli studenti transgeder. Fdi la contesta: "Progetto ideologico" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) "Non è negoziabile. Noi resistiamo". A Venezia ladi un liceo intende dare battaglia sul mantenimento della carriera alias per gli studenti transgeder. Fdi la contesta: "Progetto ideologico"

