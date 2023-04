“Non li vedo bene”. GF Vip, che botta per gli Incorvassi: l’affondo dell’ex inquilino della casa (Di lunedì 3 aprile 2023) NEWS TV. La relazione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è stata una delle più seguite e commentate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. I due ragazzi si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia ed è stato subito chiaro che tra loro c’era una forte attrazione. Ora esce una rivelazione di Luca Salatino che smonterebbe tutta la loro storia. Ecco cosa ha detto. Leggi anche: “GF Vip 7”, chi sarà il vincitore? La notizia fa il giro del web Leggi anche: “GF Vip 7”, la madre di Edoardo Tavassi furiosa con il reality Luca Salatino dopo il GF Vip Luca Salatino è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della prima parte del reality show vip, che stasera terminerà definitivamente. Durante il reality show, Salatino ha spesso espresso la sua opinione in modo diretto e senza filtri, ... Leggi su tvzap (Di lunedì 3 aprile 2023) NEWS TV. La relazione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è stata una delle più seguite e commentate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. I due ragazzi si sono conosciuti all’internopiù spiata d’Italia ed è stato subito chiaro che tra loro c’era una forte attrazione. Ora esce una rivelazione di Luca Salatino che smonterebbe tutta la loro storia. Ecco cosa ha detto. Leggi anche: “GF Vip 7”, chi sarà il vincitore? La notizia fa il giro del web Leggi anche: “GF Vip 7”, la madre di Edoardo Tavassi furiosa con il reality Luca Salatino dopo il GF Vip Luca Salatino è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonistiprima parte del reality show vip, che stasera terminerà definitivamente. Durante il reality show, Salatino ha spesso espresso la sua opinione in modo diretto e senza filtri, ...

