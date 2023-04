Non facciamo drammi per Napoli-Milan (Di lunedì 3 aprile 2023) A proposito di Napoli-Milan Un po’ di razionalità, per favore. Non è possibile passare dalla pazza gioia che regnava fino a ieri alla più disperata depressione che circola dalle 22.30 di domenica. Fino alle 20.45 avevamo già vinto lo scudetto e la Champions. Dalle 22.30 in poi abbiamo perduto tutto e meno male che ci siamo almeno assicurati la permanenza in serie A e, forse, con un po’ di fortuna, uno dei primi quattro posti. E sono gli stessi che ieri brindavano e innalzavano striscioni inneggianti nei vicoli, quelli che oggi sono caduti nel più cupo pessimismo. Dov’è andato a finire il senso della misura? È il calcio che è fatto cosi. Ed è anche il suo fascino. Non esiste nessuna partita che abbia un risultato sicuro prima di averla giocata. E nessuno scudetto è stato mai vinto prima che non l’abbia detto la matematica. Ma tentiamo di dare una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) A proposito diUn po’ di razionalità, per favore. Non è possibile passare dalla pazza gioia che regnava fino a ieri alla più disperata depressione che circola dalle 22.30 di domenica. Fino alle 20.45 avevamo già vinto lo scudetto e la Champions. Dalle 22.30 in poi abbiamo perduto tutto e meno male che ci siamo almeno assicurati la permanenza in serie A e, forse, con un po’ di fortuna, uno dei primi quattro posti. E sono gli stessi che ieri brindavano e innalzavano striscioni inneggianti nei vicoli, quelli che oggi sono caduti nel più cupo pessimismo. Dov’è andato a finire il senso della misura? È il calcio che è fatto cosi. Ed è anche il suo fascino. Non esiste nessuna partita che abbia un risultato sicuro prima di averla giocata. E nessuno scudetto è stato mai vinto prima che non l’abbia detto la matematica. Ma tentiamo di dare una ...

