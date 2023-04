Non esiste un’automobile che «va ad acqua» (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 3 aprile 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare il contenuto di un post pubblicato su Facebook secondo cui esisterebbe un’automobile «che va ad acqua» e l’ingegnere che l’ha inventata sarebbe italiano. Secondo quanto riportato questa automobile «con 5 litri fa 5mila km». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Vediamo perché. La notizia di un’automobile che va ad acqua circola online almeno dal 2014 ed è stata più volte interpretata in maniera sbagliata. La stessa immagine contenuta nel post in analisi è stata associata da alcuni siti web al motore prodotto dalla società Hydromoving, una Srl italiana guidata dall’ingegner Lorenzo Errico. Come si legge nel sito web di Hydromoving, il progetto ... Leggi su facta.news (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 3 aprile 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare il contenuto di un post pubblicato su Facebook secondo cuirebbe«che va ad» e l’ingegnere che l’ha inventata sarebbe italiano. Secondo quanto riportato questa automobile «con 5 litri fa 5mila km». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Vediamo perché. La notizia diche va adcircola online almeno dal 2014 ed è stata più volte interpretata in maniera sbagliata. La stessa immagine contenuta nel post in analisi è stata associata da alcuni siti web al motore prodotto dalla società Hydromoving, una Srl italiana guidata dall’ingegner Lorenzo Errico. Come si legge nel sito web di Hydromoving, il progetto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Le tre cose importanti dette da #Ceferin 1. Per l’#UEFA non esiste prescrizione di reati 2. La storia della… - LaVeritaWeb : Ricerca norvegese pubblicata sulla rivista medica «Jama»: stessi sintomi tra chi si è infettato e chi non ha mai av… - matteorenzi : Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di… - Alberto63Al : RT @Alberto63Al: La finestra socchiusa contiene un volto Sopra il campo del mare. I capelli vaghi Accompagnano il tenero ritmo del mare...… - idrocarburIover : @aceinibitore @incognivalse @Dottor_Strowman @FrankDeSboer I calciatori possono fare quello che vogliono perché non… -