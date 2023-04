“Non è possibile, non è giusto”. La furia si abbatte su Signorini e il GF Vip: la decisione finale su Donnamaria (Di lunedì 3 aprile 2023) Manca davvero poco alla finalissima del GF Vip 7. Dopo sei mesi di reclusione, i concorrenti rimasti in gioco dovranno darsi battaglia a suon di televoti e preferenze del pubblico che in questi mesi li ha seguiti. A contendersi la vittoria saranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Durante la finale in onda lunedì 3 aprile ci sarà anche l’ultimo televoto, quello tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. I telespettatori, infatti, dovranno scegliere tra i due vipponi l’ultimo finalista della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In queste ore è montata la polemica sulla finale e soprattutto su chi sarà in studio ad assistere all’ultima puntata del GF Vip 7. Nelle scorse edizioni, tutti gli ex gieffini hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Manca davvero poco alla finalissima del GF Vip 7. Dopo sei mesi di reclusione, i concorrenti rimasti in gioco dovranno darsi battaglia a suon di televoti e preferenze del pubblico che in questi mesi li ha seguiti. A contendersi la vittoria saranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Durante lain onda lunedì 3 aprile ci sarà anche l’ultimo televoto, quello tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. I telespettatori, infatti, dovranno scegliere tra i due vipponi l’ultimo finalista della settima edizione del reality show condotto da Alfonsocon opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In queste ore è montata la polemica sullae soprattutto su chi sarà in studio ad assistere all’ultima puntata del GF Vip 7. Nelle scorse edizioni, tutti gli ex gieffini hanno ...

