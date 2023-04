“Non ci saranno in finale”. GF Vip 7, dopo le voci la certezza: i nomi e i motivi della decisione (Di lunedì 3 aprile 2023) Se n’è parlato per giorni interi e ora che siamo ormai a ridosso dell’appuntamento più importante del GF Vip 7, ovvero la finale, si è capito ufficialmente cosa accadrà in studio. A rompere il silenzio è stata Elenoire Ferruzzi, che ha confermato la decisione presa dai vertici del reality show. Sappiamo chi non sarà presente e la motivazione definitiva. Non tutti potranno quindi assistere dal vivo alla proclamazione del vincitore o della vincitrice, che succederà a Jessica Selassié, vittoriosa l’anno scorso. In questa edizione del GF Vip 7 è successo di tutto e anche la finale è destinata a far parlare di sé. Elenoire Ferruzzi ha infatti svelato, pur senza fare tutti i nomi, coloro che non prenderanno parte alla puntata. E tra questi c’è anche lei, che quindi seguirà presumibilmente da casa il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Se n’è parlato per giorni interi e ora che siamo ormai a ridosso dell’appuntamento più importante del GF Vip 7, ovvero la, si è capito ufficialmente cosa accadrà in studio. A rompere il silenzio è stata Elenoire Ferruzzi, che ha confermato lapresa dai vertici del reality show. Sappiamo chi non sarà presente e la motivazione definitiva. Non tutti potranno quindi assistere dal vivo alla proclamazione del vincitore ovincitrice, che succederà a Jessica Selassié, vittoriosa l’anno scorso. In questa edizione del GF Vip 7 è successo di tutto e anche laè destinata a far parlare di sé. Elenoire Ferruzzi ha infatti svelato, pur senza fare tutti i, coloro che non prenderanno parte alla puntata. E tra questi c’è anche lei, che quindi seguirà presumibilmente da casa il ...

