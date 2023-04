“No Tavassi, così no”. Edoardo e Nikita, brutta scoperta del pubblico prima della finale del GF Vip: richiesta ufficiale (Di lunedì 3 aprile 2023) Ancora poche ore e la settima edizione del GF Vip si chiuderà. In attesa di sapere chi vincerà questa edizione i concorrenti rimasti in gara si sono confrontati nel loft. A giocarsi la finale saranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Sempre questa sera, durante la diretta, grazie al televoto si conoscerà il nome del sesto finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. I telespettatori aspettano questo momento da mesi e ovviamente ci sono gli schieramenti, o fandom, che tifano per il proprio preferito. Dei persiani è rimasta solo Nikita Pelizon, mentre gli spartani contano ancora su diversi esponenti. Secondo i bookmakers le probabili finaliste sono Oriana Marzoli o Nikita Pelizon. Secondo Fabrizio Corona, invece, il vincitore del GF ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Ancora poche ore e la settima edizione del GF Vip si chiuderà. In attesa di sapere chi vincerà questa edizione i concorrenti rimasti in gara si sono confrontati nel loft. A giocarsi lasaranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà,Pelizon. Sempre questa sera, durante la diretta, grazie al televoto si conoscerà il nome del sesto finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. I telespettatori aspettano questo momento da mesi e ovviamente ci sono gli schieramenti, o fandom, che tifano per il proprio preferito. Dei persiani è rimasta soloPelizon, mentre gli spartani contano ancora su diversi esponenti. Secondo i bookmakers le probabili finaliste sono Oriana Marzoli oPelizon. Secondo Fabrizio Corona, invece, il vincitore del GF ...

