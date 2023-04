No! Questa foto di Julian Assange sofferente non è reale: è realizzata con l’Intelligenza Artificiale (Di lunedì 3 aprile 2023) Una foto che mostra un uomo sofferente, con i capelli bianchi e radi e gli occhi chiusi, è diventata virale su Facebook. Secondo gli utenti, si tratta dell’ultima immagine ritraente Julian Assange, il giornalista, programmatore e attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell’organizzazione divulgativa WikiLeaks. La foto in cui sembra esausto e indossa una specie di bavaglino macchiato di cibo avanzato ha presto scatenato l’indignazione degli utenti. Per chi ha fretta: L’immagine è stata realizzata con l’Intelligenza Artificiale. Il creatore della foto lo ha esplicitamente ammesso al quotidiano tedesco Bild. Si tratta dell’ennesimo caso in cui immagini finte ma altamente verosimili confondono il ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Unache mostra un uomo, con i capelli bianchi e radi e gli occhi chiusi, è diventata virale su Facebook. Secondo gli utenti, si tratta dell’ultima immagine ritraente, il giornalista, programmatore e attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell’organizzazione divulgativa WikiLeaks. Lain cui sembra esausto e indossa una specie di bavaglino macchiato di cibo avanzato ha presto scatenato l’indignazione degli utenti. Per chi ha fretta: L’immagine è statacon. Il creatore dellalo ha esplicitamente ammesso al quotidiano tedesco Bild. Si tratta dell’ennesimo caso in cui immagini finte ma altamente verosimili confondono il ...

