No alla perizia psichiatrica, Erzembergher verso il proscioglimento: "In carcere sentiva ancora i campanelli suonare" (Di lunedì 3 aprile 2023) Bergamo. Lo psichiatra Massimo Biza le definisce "allucinazioni uditive". In carcere Silvana Erzembergher "sentiva ancora suonare il campanello del suo appartamento", ha dichiarato lunedì mattina in Corte d'Assise l'esperto, nonché consulente dell'imputata. Lo stesso campanello che l'anziana era convinta suonassero i vicini di casa Luigi Casati e Monica Leoni, impedendole così di dormire: il primo, 61 anni, è morto freddato da 4 colpi di pistola lo scorso 28 aprile a Treviglio, nel cortile sotto casa. La moglie, 57 anni, è sopravvissuta ai proiettili per miracolo, e ha da poco ripreso a camminare dopo una lunga riabilitazione. Lo psichiatra ha definito l'imputata, difesa dall'avvocato Andrea Pezzotta, "portatrice di una patologia psichiatrica molto grave. Un disturbo delirante che la ...

