Nintendo Switch, il produttore riparerà gratuitamente i controller con drift (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Il successo della Nintendo Switch è innegabile e la console rappresenta una delle console più vendute di sempre per il brand. Tuttavia, nonostante i numeri da capogiro, il device non è esente da difetti hardware. Infatti, sin dai primi mesi dal lancio, alcuni utenti hanno iniziato a lamentare un problema con i Joy-Con. Anche senza toccarli minimamente, i controller potevano rilevare dei movimenti casuali e inevitabili. Questa problematica prende il nome di drifting ed è legata, per la maggior parte, all’usura dei controller. Sebbene possa sembrare un problema minore, si tratta di un fenomeno che va ad incidere direttamente sull’esperienza di gioco in quanto rende meno sensibili i Joy-Con e, alla lunga, renderli del tutto inutilizzabili a causa degli input casuali ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Il successo dellaè innegabile e la console rappresenta una delle console più vendute di sempre per il brand. Tuttavia, nonostante i numeri da capogiro, il device non è esente da difetti hardware. Infatti, sin dai primi mesi dal lancio, alcuni utenti hanno iniziato a lamentare un problema con i Joy-Con. Anche senza toccarli minimamente, ipotevano rilevare dei movimenti casuali e inevitabili. Questa problematica prende il nome diing ed è legata, per la maggior parte, all’usura dei. Sebbene possa sembrare un problema minore, si tratta di un fenomeno che va ad incidere direttamente sull’esperienza di gioco in quanto rende meno sensibili i Joy-Con e, alla lunga, renderli del tutto inutilizzabili a causa degli input casuali ...

