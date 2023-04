Nikita vincerà il Grande Fratello Vip7: ecco perché gioca tutto in suo favore (Di lunedì 3 aprile 2023) Nikita vincerà questa settima edizione del Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo potremmo vederla trionfare Manca pochissimo alla finalissima del Grande Fratello Vip 7. La prima finalista che ha battuto Antonella Fiordelisi al televoto è stata 'La bebe' o la 'reina' Oriana Marzoli. Al secondo televoto, la Fiordelisi torna in studio con Micol Incorvaia e la sua migliore amica Nikita, ma scopre, ancora una volta, di non essere la finalista. Spera allora che sia l'amica a raggiungere la finale, ma vede trionfare la sua nemesi per eccellenza. Dopo un vero e proprio crollo emotivo, i fan di Antonella, o almeno per ciò che dichiara la concorrente, hanno deciso di farla uscire per non vederla più soffrire. Peccato che a trionfare al televoto per la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 3 aprile 2023)questa settima edizione delVip:per quale motivo potremmo vederla trionfare Manca pochissimo alla finalissima delVip 7. La prima finalista che ha battuto Antonella Fiordelisi al televoto è stata 'La bebe' o la 'reina' Oriana Marzoli. Al secondo televoto, la Fiordelisi torna in studio con Micol Incorvaia e la sua migliore amica, ma scopre, ancora una volta, di non essere la finalista. Spera allora che sia l'amica a raggiungere la finale, ma vede trionfare la sua nemesi per eccellenza. Dopo un vero e proprio crollo emotivo, i fan di Antonella, o almeno per ciò che dichiara la concorrente, hanno deciso di farla uscire per non vederla più soffrire. Peccato che a trionfare al televoto per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrankNaples1981 : @Anto_Fiordelisi NIKITA NN VINCERÀ,E LA TUA CANZONE SARÀ SICURAMENTE UN CEXXO COME TE - ManduhaG : @sondaggireality Oriana non vincerà perché è straniera ??peccato. I genitori di Nikita hanno scoperto dopo 10 anni l… - MaurizioMattan1 : RT @carlott25434055: MEZZO MONDO TIFA PER NIKITA, EX CONCORRENTI COMPRESI, VINCERÀ LA MALEDUCAZIONE? AMEN, È QUELLO DI CUI SI MERITA IL PRO… - Conny64882942 : @GrandeFratello DEVE VINCERE. UNICA A MERITARSI LA VITTORIA. E SPERO CHE NON ACCADDA CIO' CHE FATTO FRAINTENDERE LA… - fra082000 : @trash_italiano Tavassi o Oriana ma vincerà Nikita -