Nicole Kidman e Tom Cruise, la figlia Bella posta un selfie: chi è la 30enne iscritta a Scientology (Di lunedì 3 aprile 2023) Nicole Kidman e Tom Cruise sono stati sposati per 10 anni. Durante la loro storia d'amore, i due hanno dovuto affrontare il dramma della perdita di un figlio a causa di una gravidanza extrauterina. Dopo il triste evento, la coppia ha scelto di adottare due bambini, Bella e Connor Cruise. Dopo la separazione, a quanto pare finita in modo burrascoso, Tom e Nicole hanno ottenuto l'affidamento congiunto dei figli, che tuttavia hanno scelto di restare con il padre. Di recente la stessa Nicole Kidman aveva parlato della controversa decisione dei figli di seguire il padre nella scelta di unirsi alla chiesa di Scientology, dichiarando di sostenere pienamente i figli nelle loro scelte, anche se averli distanti non è affatto facile: "Sono ...

