Nick Khan | “La cessione della compagnia non intaccherà i rapporti con l’Arabia Saudita”

(Di lunedì 3 aprile 2023) All’indomani di una WrestleMania che sarà ricordata a lungo, la dirigenza ha venduto le sue azioni in una giornata storica sotto tanti punti di vista al fondo Endeavor. Le voci di questo cambio di gestione si sono susseguite da tempo, e stando alle primissime voci di mercato il fondo Arabo avrebbe dovuto prevalere alla fine dei conti. Evidentemente non è andata cosi, ma stando alle parole di, questo “sgarro” non inciderà icon uno dei paesi piu’ importante del Medio Oriente. Niente paura… “La nostra partnership con il Kingdom è invidiabile e dovete sapere che questo cambio nel dietro le quinte non infliggerà il nostro importante rapporto. Noi continuremo a lavorare come il governodesidera e abbiamo con loro un contratto pluriennale. Ritorneremo da loro proprio il 27 maggio dato ...

Resta al proprio posto anche Dana White, presidente dell'Ufc, e, Ceo della Wwe, che dirigerà gli affari del wrestling. Il consiglio di amministrazione sarà composto da undici componenti, ...

Resta al proprio posto anche Dana White, presidente dell’Ufc, e Nick Khan, Ceo della Wwe, che dirigerà gli affari del wrestling. Il consiglio di amministrazione sarà composto da undici componenti, sei ...Lunedì, Endeavor Group Holdings, Inc (NYSE: EDR) e World Wrestling Entertainment, Inc (NYSE: WWE) hanno annunciato un accordo per formare una nuova società quotata in borsa composta da due marchi icon ...