Netflix, ecco tutte le serie tv e i film in fiore sulla piattaforma ad Aprile

Il gigante dello streaming ha svelato le novità in arrivo ad Aprile 2023 in Italia. Come sempre, sono presenti diverse uscite interessanti, sia tra gli Original che tra il materiale non prodotto direttamente da Netflix. Vediamo: Chupa, Sweet Tooth 2, Beef – Lo Scontro e Power Rangers: Una volta e per sempre. Di seguito è disponibile la lista suddivisa per categoria: film Netflix Originals e serie TV Netflix Originals, contenuti non originali, Anime e Animazione, e Doc & Comedy.

Netflix: serie tv e film in arrivo ad Aprile

3 Aprile: I MIGLIORI GIORNI Commedia
7 Aprile: – CHUPA Avventura/Fantastico – AAAHH BELINDA Commedia/Drammatico

