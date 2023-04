“Nessuno viene nel mio ristorante da quando hanno saputo che sono gay”: lo sfogo dello chef Scognamiglio, ex attore di Un Posto al Sole (Di lunedì 3 aprile 2023) “Abbiamo aperto un ristorante, e nel 2019 abbiamo partecipato ad una trasmissione televisiva che ci ha donato visibilità ma è anche stata la nostra condanna“. Inizia così la lunga lettera che Mariano Scognamiglio, ex attore di Un Posto al Sole (per 5 anni sul set, 15 anni fa) e oggi chef, ha deciso di condividere. Scognamiglio ha partecipato a Quattro Ristoranti, il noto programma Sky con Alessandro Borghese. Come mai, secondo lui, questa partecipazione è stata “una condanna”? “Nella cittadina in cui viviamo non è stato apprezzato il fatto che siamo una coppia di due uomini che condividono la vita e che ora tutta L’Italia ne è a conoscenza – scrive ancora – Per giunta ci si è messa anche la pandemia di covid-19 che per due anni ci ha visti chiusi senza nessun guadagno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) “Abbiamo aperto un, e nel 2019 abbiamo partecipato ad una trasmissione televisiva che ci ha donato visibilità ma è anche stata la nostra condanna“. Inizia così la lunga lettera che Mariano, exdi Unal(per 5 anni sul set, 15 anni fa) e oggi, ha deciso di condividere.ha partecipato a Quattro Ristoranti, il noto programma Sky con Alessandro Borghese. Come mai, secondo lui, questa partecipazione è stata “una condanna”? “Nella cittadina in cui viviamo non è stato apprezzato il fatto che siamo una coppia di due uomini che condividono la vita e che ora tutta L’Italia ne è a conoscenza – scrive ancora – Per giunta ci si è messa anche la pandemia di covid-19 che per due anni ci ha visti chiusi senza nessun guadagno ...

