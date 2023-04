"Nessun affetto per lui, doveva finire così": Andrea Agnelli distrutto dal padrino di sua figlia (Di lunedì 3 aprile 2023) Era stato il padrino di battesimo di Vera Nil Agnelli, la figlia secondogenita di Andrea Agnelli e Deniz Akalin. Ecco perché le durissime parole di Alexander Ceferin sull'ormai ex presidente della Juventus vanno ben oltre la critica sportiva e sfondano il campo dell'umiliazione umana nei confronti di quello che i media e fonti interne bianconere definivano "suo amico". "Agnelli? Non la definirei soddisfazione, non c'era bisogno che provassi qualcosa del genere - premette il presidente dell'Uefa in una lunga intervista al quotidiano sloveno Ekipa -. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. La storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato". Il riferimento è ovviamente alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Era stato ildi battesimo di Vera Nil, lasecondogenita die Deniz Akalin. Ecco perché le durissime parole di Alexander Ceferin sull'ormai ex presidente della Juventus vanno ben oltre la critica sportiva e sfondano il campo dell'umiliazione umana nei confronti di quello che i media e fonti interne bianconere definivano "suo amico". "? Non la dei soddisfazione, non c'era bisogno che provassi qualcosa del genere - premette il presidente dell'Uefa in una lunga intervista al quotidiano sloveno Ekipa -. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. La storia della Juventuscome è finita. Perché tutto era sbagliato". Il riferimento è ovviamente alla ...

