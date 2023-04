NBA 2022/2023: Milwaukee sconfigge Philadelphia, James e Davis trascinano i Lakers (Di lunedì 3 aprile 2023) Manca sempre meno al termine della regular season NBA 2022/2023 ed è già tempo di alcuni verdetti. Qualificati aritmeticamente ai play-off i New York Knicks, che hanno battuto per 118-109 i Washington Wizards grazie ai 27 punti di Brunson e Grimes. Fuori anche dai play-in invece gli stessi Wizards e gli Indiana Pacers, ko a Cleveland (ancora super Mitchell con 40 punti). Prove di finale di Conference a est tra i Milwaukee Bucks e i Philadelphia 76ers, con la vittoria che è andata ad Anteokounmpo e compagni per 117-104. Protagonista proprio il greco con una prestazione da 33 punti e 14 rimbalzi. Successi anche per i Raptors (sugli Hornets) e i Nets (sui Jazz di Fontecchio, per lui solo due punti), mentre i Chicago Bulls hanno regolato per 128-107 i Memphis Grizzlies, a cui non è bastata la tripla doppia di Ja Morant ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Manca sempre meno al termine della regular season NBAed è già tempo di alcuni verdetti. Qualificati aritmeticamente ai play-off i New York Knicks, che hanno battuto per 118-109 i Washington Wizards grazie ai 27 punti di Brunson e Grimes. Fuori anche dai play-in invece gli stessi Wizards e gli Indiana Pacers, ko a Cleveland (ancora super Mitchell con 40 punti). Prove di finale di Conference a est tra iBucks e i76ers, con la vittoria che è andata ad Anteokounmpo e compagni per 117-104. Protagonista proprio il greco con una prestazione da 33 punti e 14 rimbalzi. Successi anche per i Raptors (sugli Hornets) e i Nets (sui Jazz di Fontecchio, per lui solo due punti), mentre i Chicago Bulls hanno regolato per 128-107 i Memphis Grizzlies, a cui non è bastata la tripla doppia di Ja Morant ...

