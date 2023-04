Nazionali femminili, nel mese di aprile sei partite in diretta sul sito della FIGC (Di lunedì 3 aprile 2023) Il mese di aprile sarà molto inteso per quanto riguarda le Nazionali femminili di calcio e il palinsesto del sito della FIGC sarà tutto dedicato interamente dedicato alle sei partite in programma. L’incontro più atteso è sicuramente quello di sabato 11 aprile alle ore 16:30, che opporrà le azzurre di Milena Bertolini alla Colombia, in preparazione della Coppa del Mondo. I tifosi avranno la possibilità di seguire anche tutte e tre le gare del Round 2 di qualificazione al Campionato Europeo dell’Under 19 Femminile, che dal 5 all’11 aprile a Novara e Vercelli sfiderà le pari età di Grecia, Bosnia ed Erzegovina e Austria con l’obiettivo di staccare il pass per la fase finale del torneo continentale. Per ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Ildisarà molto inteso per quanto riguarda ledi calcio e il palinsesto delsarà tutto dedicato interamente dedicato alle seiin programma. L’incontro più atteso è sicuramente quello di sabato 11alle ore 16:30, che opporrà le azzurre di Milena Bertolini alla Colombia, in preparazioneCoppa del Mondo. I tifosi avranno la possibilità di seguire anche tutte e tre le gare del Round 2 di qualificazione al Campionato Europeo dell’Under 19 Femminile, che dal 5 all’11a Novara e Vercelli sfiderà le pari età di Grecia, Bosnia ed Erzegovina e Austria con l’obiettivo di staccare il pass per la fase finale del torneo continentale. Per ...

