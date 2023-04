Nazionale, Mancini: “Polemica oriundi? Gli attaccanti pensino a segnare” (Di lunedì 3 aprile 2023) “oriundi? Ci sono tanti calciatori che stiapmo seguendo. Non è più semplice chiamare un giocatore dall’altra parte del mondo, ma lo fanno tutte le nazionali, è una Polemica senza logica. Siamo contenti se c’è la possibilità di chiamare giocatori in Italia. Qualcuno c’è rimasto male? I calciatori devono giocare e fare gol, se fanno bene li chiamiamo”. Sono le parole del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini a margine della conferenza stampa sul rinnovo della partnership tra Figc e Tim. Negli ultimi due impegni contro Malta e Inghilterra, Retegui ha realizzato due gol, ma la scelta di convocare il bomber del Tigre ha scatenato le reazioni di alcuni colleghi di reparto. Recentemente infatti Pinamonti si è detto “infastidito” e anche Petagna non ha nascosto la delusione per non essere stato preso in considerazione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) “? Ci sono tanti calciatori che stiapmo seguendo. Non è più semplice chiamare un giocatore dall’altra parte del mondo, ma lo fanno tutte le nazionali, è unasenza logica. Siamo contenti se c’è la possibilità di chiamare giocatori in Italia. Qualcuno c’è rimasto male? I calciatori devono giocare e fare gol, se fanno bene li chiamiamo”. Sono le parole del commissario tecnico azzurro Robertoa margine della conferenza stampa sul rinnovo della partnership tra Figc e Tim. Negli ultimi due impegni contro Malta e Inghilterra, Retegui ha realizzato due gol, ma la scelta di convocare il bomber del Tigre ha scatenato le reazioni di alcuni colleghi di reparto. Recentemente infatti Pinamonti si è detto “infastidito” e anche Petagna non ha nascosto la delusione per non essere stato preso in considerazione. SportFace.

