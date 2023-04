Nazionale, Mancini: 'Inutile polemiche sugli oriundi, gli italiani iniziassero a segnare' (Di lunedì 3 aprile 2023) A margine della presentazione del rinnovo della partnership tra Figc e Tim, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha affrontato i tempi che... Leggi su calciomercato (Di lunedì 3 aprile 2023) A margine della presentazione del rinnovo della partnership tra Figc e Tim, il ct dellaRobertoha affrontato i tempi che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : CT: L’ItalJuve non può non ispirare il ct della Nazionale Mancini. Spingono Locatelli, Kean, Gatti e Fagioli, e All… - Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - Azzurri : ?? #Mancini: 'Sono partite dove hai tutto da perdere, ma la cosa importante era vincerla. Potevamo fare qualcosa in… - llanu96 : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini: “#Retegui? Voi avete fatto la lista degli attaccanti chiamabili in Nazionale? Provate a farla. Qualcuno c… - cmdotcom : #Nazionale, #Mancini: 'Inutile polemiche sugli oriundi, gli italiani iniziassero a segnare' -