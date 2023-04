Nazionale, Mancini: “Il Mondiale allargato non mi piace. Balotelli un capitolo chiuso” (Di lunedì 3 aprile 2023) “Il Mondiale allargato non mi piace perché aumentano le partite. Bisogna diminuire le gare per permettere ai giocatori di respirare”. Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini a margine della conferenza stampa sul rinnovo della partnership tra Figc e Tim, a proposito del nuovo format a 48 squadre del torneo iridato a partire dal 2026. L’obiettivo degli azzurri è l’Europeo del 2024. Negli ultimi impegni l’attaccante del Tigre Mateo Retegui ha segnato due gol. “Oriundi? Ci sono tanti calciatori che stiamo seguendo. Non è più semplice chiamare un giocatore dall’altra parte del mondo, ma lo fanno tutte le nazionali, è una polemica senza logica. Siamo contenti se c’è la possibilità di chiamare giocatori in Italia. Qualcuno c’è rimasto male? I calciatori devono giocare e ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) “Ilnon miperché aumentano le partite. Bisogna diminuire le gare per permettere ai giocatori di respirare”. Lo ha detto il commissario tecnico dellaitaliana Robertoa margine della conferenza stampa sul rinnovo della partnership tra Figc e Tim, a proposito del nuovo format a 48 squadre del torneo iridato a partire dal 2026. L’obiettivo degli azzurri è l’Europeo del 2024. Negli ultimi impegni l’attaccante del Tigre Mateo Retegui ha segnato due gol. “Oriundi? Ci sono tanti calciatori che stiamo seguendo. Non è più semplice chiamare un giocatore dall’altra parte del mondo, ma lo fanno tutte le nazionali, è una polemica senza logica. Siamo contenti se c’è la possibilità di chiamare giocatori in Italia. Qualcuno c’è rimasto male? I calciatori devono giocare e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : CT: L’ItalJuve non può non ispirare il ct della Nazionale Mancini. Spingono Locatelli, Kean, Gatti e Fagioli, e All… - Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - Azzurri : ?? #Mancini: 'Sono partite dove hai tutto da perdere, ma la cosa importante era vincerla. Potevamo fare qualcosa in… - calciomercatoit : RT @francescoiucca: ???#Mancini: '#Balotelli in #Nazionale credo sia un capitolo chiuso. #Zaccagni? Lo abbiamo fatto debuttare noi, crediamo… - sportface2016 : #Nazionale, #Mancini: 'Il Mondiale allargato non mi piace. #Balotelli? Penso sia un capitolo chiuso' -