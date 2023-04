Nazionale, Mancini chiude definitivamente le porte a Balotelli (Di lunedì 3 aprile 2023) “Balotelli in Nazionale è un capitolo chiuso? Sì, penso di sì. Gianluca Mancini? Lo abbiamo fatto debuttare noi in Nazionale, quando era ancora all’Atalanta, questo significa che crediamo nel giocatore, poi sono state fatte delle scelte ma è quasi sempre stato con noi”. Sono le dichiarazini di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, dopo il rinnovo dell’accordo tra FIGC e TIM. Su Zaccagni: “e’ lo stesso discorso fatto per Mancini: lo abbiamo fatto debuttare in Nazionale noi, questo vuol dire che crediamo in lui. Se un giocatore è bravo io lo chiamo”. Mancini continua: “quella sugli oriundi in Nazionale è una polemica senza logica. Avete mai provato a fare una lista di attaccanti italiani convocabili in azzurro? I giocatori ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) “inè un capitolo chiuso? Sì, penso di sì. Gianluca? Lo abbiamo fatto debuttare noi in, quando era ancora all’Atalanta, questo significa che crediamo nel giocatore, poi sono state fatte delle scelte ma è quasi sempre stato con noi”. Sono le dichiarazini di Roberto, commissario tecnico dell’Italia, dopo il rinnovo dell’accordo tra FIGC e TIM. Su Zaccagni: “e’ lo stesso discorso fatto per: lo abbiamo fatto debuttare innoi, questo vuol dire che crediamo in lui. Se un giocatore è bravo io lo chiamo”.continua: “quella sugli oriundi inè una polemica senza logica. Avete mai provato a fare una lista di attaccanti italiani convocabili in azzurro? I giocatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : CT: L’ItalJuve non può non ispirare il ct della Nazionale Mancini. Spingono Locatelli, Kean, Gatti e Fagioli, e All… - Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - Azzurri : ?? #Mancini: 'Sono partite dove hai tutto da perdere, ma la cosa importante era vincerla. Potevamo fare qualcosa in… - BorisJo_ker : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini: “#Retegui? Voi avete fatto la lista degli attaccanti chiamabili in Nazionale? Provate a farla. Qualcuno c… - CalcioWeb : Roberto #Mancini inedito: chiude le porte a #Balotelli, commenta le polemiche sugli oriundi e si toglie qualche sas… -