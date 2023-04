Naufragio sull' isola disabitata | elicottero per salvare i migranti | GUARDA

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sono stati tratti in salvo i 32, tra cui un bimbo, naufragati all'di Lampione (isolotto disabitato delle Pelagie). Tutti sono stati trasportati in sicurezzadi Lampedusa. Dopo diversi tentativi di recupero deivia mare attraverso l'impiego di motovedette SAR della Guardia Costiera, le operazioni di salvataggio, a causa delle condizioni meteo avverse, sono state portate avanti anche grazie all'utilizzo di unNemo della Guardia Costiera. Il mezzo aereo ha operato in condizioni meteorologiche complesse, con raffiche di vento fino a 50 nodi.

Naufragio di Cutro, lo scafista su TikTok: quei sorrisi spavaldi prima della sciagura la Repubblica

Quanto alle indagini sul naufragio di Steccato di Cutro, si attende l’inizio dell’incidente probatorio – la prima udienza è fissata per il 5 aprile prossimo – a carico dei tre scafisti accusati di ...ha detto di “essere arrivato sulla spiaggia aiutandomi con un legno ... delle dichiarazioni già rese alla Guardia di Finanza di Crotone all’indomani del naufragio. L’incidente probatorio al Tribunale ...