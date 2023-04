Nato | Finlandia da domani ufficialmente nell' Alleanza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoFusaro : A quanto pare, l'aver portato la Finlandia nella Nato non ha premiato la signora Sanna Marin. - Linkiesta : Sanna Marin ha reso la Finlandia una star (e viceversa) Comunque vada la leader ha incarnato la nuova centralità d… - nichtweggucker : RT @Gianl1974: ?? La Finlandia entrerà a far parte della NATO domani - Segretario generale della NATO - DeGennaro_Paolo : RT @PopuliNon: #Finlandia L'uomo che ha sconfitto #SannaMarin è - pro ue - pro NATO - pro ucraina - membro del wef ????? Insomma,hanno cambi… - 1511maxi : @AgainCarlakak E QUANDO È ARRIVATA LEI LA FINLANDIA NON FACEVA PARTE DELLA NATO OGGI SÌ BRAVA, DAI -

... giovedì 30 marzo il parlamento turco ha dato il via libera all'adesione dellaalla. Per quanto riguarda la Svezia invece, Ankara non ha ancora dato il suo via libera: a pesare sulle ......benvenuto allacome 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti". Lo ha detto il segretario generale della...La domanda spontanea che ne consegue è che tutta la questione di inclusione alladellapotrebbe concludersi entro martedì. La notizia non rasserenerà certamente il clima percepito ...

Finlandia, la gioia dei cittadini dopo il sì turco all'ingresso nella Nato: "Un giorno felice, ora ci sentiam… la Repubblica

(Adnkronos) – La Finlandia sarà da domani ufficialmente un membro della Nato. Lo ha annunciato l’ufficio della presidenza finlandese. La conferma è arrivata dal segretario generale della Nato, Jens ...La Finlandia entra nella Nato a partire da martedì 4 aprile. Lo ha annunciato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg: "È una settimana storica: domani daremo il benvenuto al ...