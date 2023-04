Natale di Tivoli 2023 da mercoledì 5 aprile | tutti gli eventi in programma

(Di lunedì 3 aprile 2023), parte ildi. Ecco cosa prevederà ildella nota manifestazione nella provincia di Roma. Per la Città. si tratterà del suo 3238°. Un anniversario importante, che verrà celebrato mettendo intantissimiin giro per la cittadina. Per quest’anno, l’attività culturale andrà di pari passo alla rievocazione storica, che parlerà ai propri cittadini – e turisti che andranno lì – delle origini della Città. IldiIl calendario per ildella Città, è stato curato dall’Ufficio Cultura del Comune di. Unche, al suo interno, vede la ...

3238° Natale di Tivoli: mercoledì 5 aprile cerimonia inaugurale e ... Comune di Tivoli

Il 5 aprile Tivoli festeggia il suo 3238° Natale. Una ricorrenza che, come ogni anno, segna l’avvio di un periodo ricco di eventi e manifestazioni per celebrare e rievocare le antiche origini della ci ...Compie trent’anni l’Infiorata di Tivoli, il rito col quale il popolo tiburtino accoglie il passaggio della Madonna di Quintiliolo. Sabato 6 e domenica 7 maggio, in occasione del 3238esimo Natale della ...