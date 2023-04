Nasce Sony Research | tra i campi di studio l’Intelligenza Artificiale | ma non solo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sensoristica, spazi virtuali e IA; ma è indubbio che quest’ultima avrà un ruolo importante nelle prime ricerche di, dato che ingloberàAI, nata proprio per spingere gli studi sulle Intelligenze Artificiali....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Sony annuncia la nascita di una nuova divisione dedicata allo sviluppo di nuove tecnologie applicate alla creatività -

Vuoi per una campagna marketing aggressiva da parte di, vuoi per un'iniziale confusione da ... Non giriamoci attorno, questa remasteredprincipalmente con lo scopo di cavalcare l'onda ......del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico "Evviva!" (Epic Records/... Giunto alla quarta edizione, il festival "Mont'Alfonso sotto le stelle"dalla sinergia tra ...Lorenzo Fragola e Mameli tornano con il nuovo singolo "Happy" (Columbia Records Italy /Music ...così il collettivo StessoSangue, che nel 2022 arriverà ad abitare il suo primo studio di ...