Nasce Maldusa | associazione che si batte per facilitare la libertà di movimento dei migranti

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il nome dell’viene da un errore, ma indica una sorta di destinazione immaginaria che chi si mette in mare vuole raggiungere. Si chiamaed è una nuovache vuoleladidelle persone. È stata fondata dopo l’incontro di circa cinquanta attivisti di varie organizzazioni in tutto il mondo, che ad un certo punto hanno deciso di condividere le informazioni ei salvataggi in mare. Oltre a due stazioni di ricerca e documentazione aperte e appena inaugurate a Palermo e a Lampedusa, ci sarà anche una piccola imbarcazione veloce che dalla prossima estate monitorerà e soccorrerà chi è in difficoltà nel mar Mediterraneo. Le due stazioni si concentreranno sulla ricerca e l’incontro tra ...