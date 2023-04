Napoli, Spalletti: ‘Maldini è stato irrispettoso, Leao invece…’ | Serie A (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-02 23:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Sonoro ko per il Napoli al Maradona contro il Milan. 4-0 per i rossoneri al triplice fischio, un risultato che non lascia spazio all’immaginazione. Al termine del match, in conferenza stampa, arrivano le parole di Luciano Spalletti: LA SCONFITTA – “È successo che non siamo stati bravi ad esprimere la solita qualità di gioco. Contro una squadra forte. Non essendo abituati ad andare sotto 2-0, la generosità e disponibilità dei calciatori ha concesso spazi che loro hanno sfruttato”. MALDINI – “Leao mi dice di lasciar perdere ciò che è successo con Maldini. Io parlavo con l’arbitro chiedendo spiegazioni sull’ammonizione di Lobotka, è passato Maldini sbracciando, parlandomi addosso e facendo finta di qualcosa che non ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-02 23:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Sonoro ko per ilal Maradona contro il Milan. 4-0 per i rossoneri al triplice fischio, un risultato che non lascia spazio all’immaginazione. Al termine del match, in conferenza stampa, arrivano le parole di Luciano: LA SCONFITTA – “È successo che non siamo stati bravi ad esprimere la solita qualità di gioco. Contro una squadra forte. Non essendo abituati ad andare sotto 2-0, la generosità e disponibilità dei calciatori ha concesso spazi che loro hanno sfruttato”. MALDINI – “mi dice di lasciar perdere ciò che è successo con Maldini. Io parlavo con l’arbitro chiedendo spiegazioni sull’ammonizione di Lobotka, è passato Maldini sbracciando, parlandomi addosso e facendo finta di qualcosa che non ...

