Napoli | Spalletti e la lite con Maldini | “Non mi è piaciuto”

Leggi su zon

(Di lunedì 3 aprile 2023)-Milan è terminata 0-4 per i rossoneri. La squadra di, orfana del bomber Osimhen, non riesce mai a trovare la chiave tattica per scardinare l’attenta difesa ospite e la gara termina in una sonora debacle tra le mura amiche di un Maradona in contestazione. A farla da padrone, però, oltre al crudo e freddo risultato di campo, è stata laall’uscita degli spogliatoi tra. I due sono stati visti discutere animatamente al termine dell’intervallo. Le parole dell’allenatore azzurro in conferenza stampa ai microfoni dell’emittente televisiva Dazn chiariscono l’accaduto., le parole di“Non è successo niente. Rientravo e chiedevo del giallo a Lobotka. Il direttore di gara mi ha spiegato. Lui è passato come a dire ‘ti ...