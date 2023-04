Napoli, sirene spagnole per Simeone: lo vuole un ex Roma (Di lunedì 3 aprile 2023) Arrivato a Napoli la scorsa estate, Giovanni Simeone potrebbe salutare presto l'Italia. Il classe 1995 sarebbe sul taccuino del Siviglia,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 3 aprile 2023) Arrivato ala scorsa estate, Giovannipotrebbe salutare presto l'Italia. Il classe 1995 sarebbe sul taccuino del Siviglia,...

Napoli, sirene inglesi per Kim Commenta per primo Kim Min - jae , 26enne difensore centrale sudcoreano del Napoli, ascolterà eventuali proposte provenienti dalla Premier League . Secondo quanto riporta la stampa britannica, il Liverpool è fortemente interessato. A Sorrento passeggiata e degustazione gratuita L'iniziativa è promossa dal comune di Sorrento e realizzata da Penisolaverde, ed è dedicata a quanti vogliono scoprire, a piedi, le bellezze della terra delle sirene. il percorso alla scoperta dell'... Massa Lubrense, rifiuti: formalizzato il passaggio del comune a "Penisolaverde" ...all'ATO3 dei rifiuti che racchiude quasi la metà dei comuni della Città Metropolitana di Napoli. E' ...sono stati doverosamente salvaguardati i diritti acquisiti dei lavoratori di Terra delle Sirene che ... Spalletti, ombra sul suo futuro al Napoli: resterà Le qualità del blasonato Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, non stanno passando inosservate. Neppure all'estero, dove le sirene si fanno seducenti. Una caduta non cambia la sostanza: il Napoli ... Due punti d'oro a Napoli per Brescia, ma che paura nel finale Due punti d'oro per la Pallacanestro Brescia a Napoli, ma che paura nel finale quando i padroni di casa hanno riaperto il match.