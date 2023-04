Napoli | si muove il Consiglio Regionale | “Il Questore spieghi perchè vieta le bandiere”

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il clima di tensione vissuto ieri allo stadio Maradona durante la partita-Milan è anti-calcistico e va contro gli ideali sani dello sport”. Così il consiglieredella Campania, Diego Venanzoni. “Atteggiamenti così violenti da parte degli Ultras napoletani – ha proseguito – non si possono tollerare e nessuna forma di prepotenza o costrizione potrà mai essere giustificata, anche se mosse da motivazioni giuste. Il, mai come quest’ anno, e’ vista e seguita da tutti per le indiscutibili capacita’ e le sue vittorie sono un vero e proprio riscatto non solo sportivo ma anche sociale. La violenza consumata ieri distrugge cio’ che di buono stiamo dimostrando a tutto il mondo”. “E’ vero anche, però – ha sottolineato il consigliere – che limitare la possibilità di sostenere la propria squadra ...

