Napoli | sfuma il record della Juve

Il record firmato Conte con la Juventus può dirsi al sicuro. Nella stagione 2013 - 14 ha stabilito il record di punti nella storia della Serie A con 102 punti. La sconfitta contro il Milan di Pioli ...

Napoli sconfitto dal Milan: sfuma il record della Juventus di Conte Goal.com

Sfuma il record di 102 punti per gli azzurri, che a 10 giornate dalla fine possono ora raggiungere al massimo quota 101.Clamoroso tonfo casalingo per il Napoli sconfitto 4-0 allo stadio Maradona dai campioni d'Italia in carica del Milan, nel posticipo domenicale della 28esima giornata di Serie A. A decidere il match la ...