(Di lunedì 3 aprile 2023) Ilpuò farsi? Nella realtà no, ma nella chimica del calcio può accadere. Può accadere che una saracinesca si muti d'emblée in un colabrodo. Un esito così singolare non è innaturale, al pari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Napoli, se il muro si fa burro: Leggi il commento del Condirettore del Corriere dello Sport-Stadio… - Pupata55 : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Pnrr, apertura di Bruxelles Gentiloni: «Dalla Ue collaborazione e flessibilità… - cicciocalvi_ : A Udine, #Spalletti lo appese al muro: “Era uno tosto, ci dovettero separare. Però quel litigio mi ha cambiato la c… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Pnrr, apertura di Bruxelles Gentiloni: «Dalla Ue collaborazione e flessi… - FabioC_IT_US : Come si dice a Napoli 'Arturo capa'e muro!' -

Ilpuò farsi burro Nella realtà no, ma nella chimica del calcio può accadere. Può accadere che una saracinesca si muti d'emblée in un colabrodo. Un esito così singolare non è innaturale, al pari ...13- Milan 0 - 4 Maignan 6,5 : pochi squilli da parte delma risponde sempre presente quando chiamato in causa. Calabria 7 : ci mette un'attenzione ... Poi sale di livello e alza un. ...... puntuale nei momenti topici e ultimo baluardo quando la difesa non riesce a fargli. Anche per ... Calabria 6,5: sulla destra sarebbe potuto crollare perché è lì che il, con Kvara e Zielinski,...

"Uno scudetto del Napoli ne vale 10 di quelli del Milan": Palummella e la mitica Curva B dei tempi di Maradona in un docufilm NapoliToday

Il muro può farsi burro Nella realtà no, ma nella chimica del calcio può accadere. Può accadere che una saracinesca si muti d’emblée in un colabrodo. Un esito così singolare non è innaturale, al pari ...Che il calcio sia un mistero buffo e sorprendente, anche quando tutto sembra già deciso e ampiamente archiviato, lo conferma questo roboante quattro ...