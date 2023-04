Napoli, sconfitta pesante in Serie A: non accadeva dal 2007 (Di lunedì 3 aprile 2023) La sorpresa più eclatante finora registrata in questa 28ª giornata di Serie A è senza dubbio la roboante sconfitta della capolista Napoli, caduta per 0-4 contro un arrembante Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. sconfitta numero 3 in questa stagione per la truppa di Luciano Spalletti, che comunque mantiene il primato sicuro in classifica, con 16 punti di vantaggio sulla Lazio. Politano e Theo Hernandez in Milan-Napoli – @livephotosport Un Napoli che, in quest’annata, ha abituato tifosi e addetti ai lavori a standard ben diversi, ma che ha dovuto subire, per poi soccombere, allo strapotere dimostrato dal MIlan nel corso dei 90?. Ad influire sicuramente anche l’assenza del capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen, ko a causa di un infortunio. Una ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 3 aprile 2023) La sorpresa più eclatante finora registrata in questa 28ª giornata diA è senza dubbio la roboantedella capolista, caduta per 0-4 contro un arrembante Milan allo Stadio Diego Armando Maradona.numero 3 in questa stagione per la truppa di Luciano Spalletti, che comunque mantiene il primato sicuro in classifica, con 16 punti di vantaggio sulla Lazio. Politano e Theo Hernandez in Milan-– @livephotosport Unche, in quest’annata, ha abituato tifosi e addetti ai lavori a standard ben diversi, ma che ha dovuto subire, per poi soccombere, allo strapotere dimostrato dal MIlan nel corso dei 90?. Ad influire sicuramente anche l’assenza del capocannoniere dellaA, Victor Osimhen, ko a causa di un infortunio. Una ...

