Napoli, reagisce a rapina: sparano a 20enne. Forse gli stessi del distributore (Di lunedì 3 aprile 2023) E’ successo di nuovo: un ragazzo ha reagito al tentativo di rapina e i criminali hanno fatto fuoco. Questa volta vittima dei balordi un giovanissimo, ferito in via Volta, nel centro di Napoli, a circa 300 metri dal distributore di benzina dove è stato sparato l’ingegnere 32enne lo scorso 29 marzo. Napoli, reagisce alla rapina: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 aprile 2023) E’ successo di nuovo: un ragazzo ha reagito al tentativo die i criminali hanno fatto fuoco. Questa volta vittima dei balordi un giovanissimo, ferito in via Volta, nel centro di, a circa 300 metri daldi benzina dove è stato sparato l’ingegnere 32enne lo scorso 29 marzo.alla: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkopioltini74 : RT @fanpage: Spalletti dice qualcosa a Leao, interviene Maldini che reagisce male #NapoliMilan - fanpage : Spalletti dice qualcosa a Leao, interviene Maldini che reagisce male #NapoliMilan - DonCiccio00 : Il Napoli comunque non reagisce, zero praticamente - nonstop9981 : Reagisce alla rapina, criminali gli sparano alle gambe: grave ingegnere a Napoli - PupiaTv : Napoli, reagisce a rapina e gli sparano alle gambe: in ospedale 32enne di Afragola -