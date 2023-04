Napoli, perché Ferlaino dice: 'Non c'è bisogno di fare pace con De Laurentiis' (Di lunedì 3 aprile 2023) Corrado Ferlaino compirà 92 anni il 18 maggio. Presumibilmente, lo festeggerà da Campione d'Italia e nessuno meglio del presidente che ha firmato i primi due, storici tricolori maradoniani potrà ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 aprile 2023) Corradocompirà 92 anni il 18 maggio. Presumibilmente, lo festeggerà da Campione d'Italia e nessuno meglio del presidente che ha firmato i primi due, storici tricolori maradoniani potrà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il presidente @ADeLaurentiis non ha certo bisogno di consigli. Ma credo che sarebbe cosa buona e giusta se parlasse… - lapoelkann_ : Che Milan ??????????????. Mi dispiace perché il Napoli e la mia seconda squadra . Grande Partita . - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - Erminio59944006 : @Mariaro16777467 @ACapNeBon82 Festeggiano perché sono sicuro di riavere il meno 15 e ritrovarsi a -12 dal napoli - pennatheboss : RT @espertheo: In questi mesi la gente ha dimenticato chi eravamo, abbiamo giocato meno bene ma abbiamo fatto vedere perché siamo stati cam… -