Napoli | ora il pericolo rossonero riguarda la Champions

Il Napoli è stato travolto dal Milan al Maradona e ora il pericolo grande è la risposta degli azzurri nella partita di Champions. Il primo round è andato nettamente a favore dei rossoneri che ora possono portare dalla loro l'entusiasmo di due partite ancor più importanti. I quarti di finale e la possibilità di accedere alla semifinale rappresenterebbe un traguardo ottimo per entrambe. Gli azzurri ora, però, hanno un po' più paura dei rossoneri.

