Napoli-Milan | Spalletti | “Maldini? Irrispettoso nei miei confronti”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus ????. - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - Milannews24_com : #NapoliMilan, #Bergomi: «Stiamo parlando troppo di…» - salcapoot : Questa mattina lezioni di Arabo dai simpaticissimi amici napoletani che ci strappano sempre un sorriso #NapoliMilan… -

Attimi di nervosismo nell'intervallo di, quando Spalletti, come si vede dalle immagini tv, si avvicina a Leao per rimproverargli ...ROMA - Lotta vera per il quarto posto. Accelerate, come quelle della Lazio, e frenate, vedere Inter. Il colpo delin casa del, la Roma in scia e l'Atalanta outsider, ma sempre pericolosa così come la Juve. A dieci giornate dalla fine la Lazio seconda comanda il treno Champions con 55 punti ....0 - 4 (17' Leao, 25' Brahim Diaz, 59' Leao, 67' Saelemaekers) Formazione: 4 - 2 - 3 - 1: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (83' Bakayoko), Tonali; Brahim ...

Spalletti: "Maldini mi ha parlato sopra, non mi è piaciuto. Ma lui è Paolo Maldini..." La Gazzetta dello Sport

Quattro ultras azzurri denunciati e 20 multati alla partita Napoli-Milan, giocata ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. L'incontro, perso dai padroni di casa per 4 a 0, è stato ...Una prova di forza. Il Milan sbanca Napoli e lo fa con un poker che lascia poco spazio a commenti. La squadra di Stefano Pioli ha dato una grande dimostrazione al Maradona riuscendo a mettere a tacere ...