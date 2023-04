Napoli-Milan, rissa in curva B tra ultrà e tifosi azzurri durante la partita (Di lunedì 3 aprile 2023) Violenti scontri sono andati in scena allo stadio Maradona di Napoli. Protagonisti due gruppi ultrà che hanno iniziato a spintonare e urtare diversi spettatori e tifosi del Napoli, sia prima e dopo il match, per poi arrivare alle mani mentre erano in curva B. Napoli-Milan, rissa in curva B tra ultrà e tifosi azzurri durante la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Violenti scontri sono andati in scena allo stadio Maradona di. Protagonisti due gruppiche hanno iniziato a spintonare e urtare diversi spettatori edel, sia prima e dopo il match, per poi arrivare alle mani mentre erano inB.inB trala L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

