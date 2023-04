Napoli-Milan | non vince sempre la migliore In Champions nessuna conseguenza | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-03 08:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L'onestà intellettuale è l'unica risorsa che possiedo. Perciò sono obbligato ad ammettere di avere completamente sbagliato il pronostico di. Quattro gol non sono mai casuali, a maggior ragione se potevano essere di più, e, soprattutto, se sono inflitti da una squadra in crisi alla capolista assoluta del campionato che giocava in casa. Ilè stato quel che ilsi è dimenticato di essere: squadra per tutti i 90 minuti con un gioco che ha legato i reparti ed esaltato il centrocampo. Leao, che avevo punzecchiato non più tardi di venerdì, ha risposto con due gol, ma Brahim Diaz o Saelemaekers, al di là del gol, non sono stati da meno. Così come hanno lavorato d'ingegno i centrocampisti.