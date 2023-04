Napoli-Milan, Mancini: “Spalletti non può vincerle tutte, ma la Champions è un’altra cosa” (Di lunedì 3 aprile 2023) “Se la vittoria del Milan può scompaginare la situazione in Europa? Credo che la Champions sia un’altra cosa. Il Milan ieri ha meritato grazie ad un’ottima partita, il Napoli non può vincerle tutte e qualche sconfitta è normale”. Queste le parole del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini a margine della conferenza stampa sul rinnovo della partnership tra Figc e Tim, a proposito del 4-0 inflitto dai rossoneri ai partenopei nel match di campionato del ‘Maradona’. Napoli e Milan torneranno a sfidarsi nel doppio confronto dei quarti di finale di Champions League tra il 12 e il 18 aprile. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) “Se la vittoria delpuò scompaginare la situazione in Europa? Credo che lasia. Ilieri ha meritato grazie ad un’ottima partita, ilnon puòe qualche sconfitta è normale”. Queste le parole del commissario tecnico azzurro Robertoa margine della conferenza stampa sul rinnovo della partnership tra Figc e Tim, a proposito del 4-0 inflitto dai rossoneri ai partenopei nel match di campionato del ‘Maradona’.torneranno a sfidarsi nel doppio confronto dei quarti di finale diLeague tra il 12 e il 18 aprile. SportFace.

