Napoli-Milan | lite tra Spalletti e Maldini | Mister hai vinto il campionato | che co vuoi?

(Di lunedì 3 aprile 2023) Paoloe Lucianohanno discusso all’intervallo dinel tunnel degli spogliatoi a causa della vistosa esultanza delista Rafael Leao dopo il gol del vantaggio. Il tecnico delha infatti rimproverato l'attaccante portoghese per la smorfia rivolta al pubblico di casa scatenando la reazione del direttore sportivo rossonero che è intervenuto per difendere il suo calciatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus ????. - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - TonyAdamo77 : @_costaACM @En3rix Innanzitutto parla come una persona normale, i coglioni te li farai rompere a casa tua. Quello c… - Actually_Soccer : RT @serieAnews_com: Lapo Elkann e un tifoso del Milan su Twitter... #Napoli #Juventus -

Forse ha ripassato la partita immaginando gli schemi sul soffitto, steso sul letto e con le mani dietro la nuca. Stefano Pioli come Beth Harmon, re di scacchi e mosse vincenti, come la protagonista ...In chiave Champions non cambia nulla: se qualcuno pensava, anche prima dello 0 - 4, che ilpotesse fare sfracelli contro ilera fuori strada. I rossoneri hanno una dimensione europea ...Dopo la gara col, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore ...

Guardate il Milan, tutti lo davano per spacciato e poi ha vinto benissimo contro un Napoli che sta facendo un campionato straordinario". Per domani sera "Chiesa è a disposizione. E' andato in Austria ...