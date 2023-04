Napoli - Milan | Leao e il retroscena con Kvaratskhelia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus ????. - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - CalcioNews20192 : MILAN PAZZESCO CHE FA RITORNARE SULLA TERRA IL NAPOLI !!! NAPOLI 0-4 MILAN - ilfanciullino : Qualcosa si muove. #nemici -

Hanno cantato e gioito solo i tifosi delesponendo fieri quei bandieroni che allo stadio non ...accorsi in massa allo stadio per assecondare l'innocente esigenza di fare il "tifo" per il. ...I tifosi dello hanno osannato a fine partita mentre lui era impegnato nelle classiche interviste a fine partita. Ai microfoni di Dazn si è presentato con una maglietta delappena ...Ilsegna due gol per tempo, colche ha avuto un paio di occasioni per riaprire il match, trovando sempre la bravura di Maignan nel difendere la propria porta. I rossoneri sono andati in ...

Sacchi: “Napoli molle, l’assenza di Osimhen non c’entra. Milan, se anche Leao difende...” La Gazzetta dello Sport

"Napoli vede il Diavolo: Milan fantastico e Leao formato gigante" scrive il Corriere dello Sport analizzando il ko della capolista Napoli per 4-0 in casa contro il Milan. "Napoli 0, Milan 4, senza se ...E’ andato in scena domenica sera allo stadio Maradona. La pesante sconfitta del Napoli contro il Milan (4-0 per i rossoneri) è stata accompagnata da una cornice surreale andata in scena a Fuorigrotta.