Napoli-Milan | Di Lorenzo non ci crede | Kim quasi in lacrime

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ilcade sotto i colpi del, la grande delusione dei calciatori azzurri, da dia Kim. Ilvince 4-0 contro il, conquistando il terzo posto in classifica e il primo round dei tre previsti questo mese di aprile (gli altri due nei quarti di Champions League). La partita è stata a senso unico allo stadio Diego Armando Maradona, con Brahim Diaz e Leao protagonisti indiscussi. Diaz ha regalato a Leao il pallone del primo gol al 17?, poi ha raddoppiato al 25?. Nella ripresa, Leao ha segnato una doppietta con un bel diagonale di sinistro (59?), poi Saelemaekers ha fatto il quarto gol con uno splendido slalom al 67?. Con questa vittoria, ilsi porta a 16 punti di distanza dalla Lazio, seconda in classifica. Lo scudetto sembra ormai fuori dalla portata, ma la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - Tonys981 : @GioMat86 Alla fine, al Napoli, vincere o perdere la partita di ieri non cambia nulla. Ai fini dello scudetto, inte… - angianna78 : @Paolo160376 @Kino16K Il gemellaggio con il Milan vi sta dando soddisfazioni. Insieme siete quasi al livello del Napoli sul campo?? -

Cosa ne pensa del ko delcol'Sinceramente una sorpresa, ma forse è meglio aver perso ieri che in Champions. Ilora si prepara a fare una partita difficile perché ha capito che ...Storie tese con "vista" Champions Già nella passata stagione c'erano state diverse polemiche trasia all'andata che al ritorno e anche nella sfida d'andata ci fu qualcosa da ridire da ...0 - 4: Leao e Diaz affondano la squadra di Spalletti Doppietta di Rafael Leao in versione marziano, gol di un Brahim Diaz magico e poker capolavoro di Saelemaekers : ilpassa 4 - ...

Sacchi: “Napoli molle, l’assenza di Osimhen non c’entra. Milan, se anche Leao difende...” La Gazzetta dello Sport

Per la rubrica "Il Pallone Racconta", l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, si sofferma sul big match del San Paolo, prologo della sfida di Champions.fz/mc/gtr] ...Napoli-Milan, avvio shock per gli uomini di Spalletti. Per il momento decisive le reti di Leao e Brahim Diaz. I primi 45' di Napoli-Milan sono da dimenticare per gli azzurri ed un avvio così shock ...