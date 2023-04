Napoli-Milan, da applausi il messaggio sui social di Salvatore Esposito – FOTO (Di lunedì 3 aprile 2023) Quanto successo ieri allo Stadio Diego Armando Maradona ha avuto ovviamente un riflesso mediatico, portando le proteste degli ultras all’attenzione anche di chi non era presente a Fuorigrotta. Spiacevoli episodi di violenza che male si sposano con lo splendido momento che sta vivendo il Napoli di Luciano Spalletti. FOTO: Stadio Diego Armando Maradona Il famoso attore napoletano Salvatore Esposito ha preso posizione sui propri social, chiedendo rispetto per tutti coloro che sono coinvolti in questo sogno calcistico. Dalla città, ai tifosi, alla società e alla squadra. L’attore chiede di trovare una soluzione per poter vivere al meglio questo momento e poter tornare alla serenità, sostenendo la maglia in campo e non le proteste. Di seguito le sue parole sul proprio profilo Instagram: TUTTI ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 aprile 2023) Quanto successo ieri allo Stadio Diego Armando Maradona ha avuto ovviamente un riflesso mediatico, portando le proteste degli ultras all’attenzione anche di chi non era presente a Fuorigrotta. Spiacevoli episodi di violenza che male si sposano con lo splendido momento che sta vivendo ildi Luciano Spalletti.: Stadio Diego Armando Maradona Il famoso attore napoletanoha preso posizione sui propri, chiedendo rispetto per tutti coloro che sono coinvolti in questo sogno calcistico. Dalla città, ai tifosi, alla società e alla squadra. L’attore chiede di trovare una soluzione per poter vivere al meglio questo momento e poter tornare alla serenità, sostenendo la maglia in campo e non le proteste. Di seguito le sue parole sul proprio profilo Instagram: TUTTI ...

