Napoli-Milan | botte da orbi tra gli ultras della Curva B VIDEO

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sonodaquelle viste durante il primo tempo dinellaB dei tifosi azzurri. Due diversi gruppi dihanno dato vita a una rissa in cui sono volati spintoni, calci e pugni, proprio accanto anche a famiglie e qualche minorenne. Alla basemaxi rissa, di cui in alto vi proponiamo il, ci sarebbe l’opinione nei confrontigestione De Laurentiis, tra chi contesta e chi attacca i contestatori. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus ????. - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - Enzinho1972 : RT @Pasky973: Prendi il #Napoli, grande squadra prima in classifica... toglici il giocatore #Osimhen preso con un illecito sportivo con le… - GiovaB95 : @capolisaltato Vabbè ma questo fino a ieri criticava tutto del Milan e faceva i pompini al Napoli -

Dopo la pesante sconfitta subita in campo contro il, tra i tifosi dela tenere banco non è la prestazione deludente della squadra di Luciano Spalletti , ma quanto accaduto sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona : dopo lo ...Al termine del primo tempo della partita tra, conclusasi con la vittoria dei rossoneri per 4 - 0, si è verificato un forte nervosismo . Nel corridoio degli spogliatoi del Maradona , l'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti e ...In curva non cantano ma se le suonano. È quanto successo domenica sera al Maradona quandoera iniziata da pochi minuti ma ad alcune migliaia di persone la partita interessava poco. Perché la partita che gli ultrà stanno combattendo è quella contro il presidente Aurelio De ...

Sacchi: “Napoli molle, l’assenza di Osimhen non c’entra. Milan, se anche Leao difende...” La Gazzetta dello Sport

Un clima surreale quello che ha accompagnato ieri il Napoli nella sfida persa contro il Milan. Lo sciopero del tifo organizzato ha poi portato anche ad alcuni scontri in… Leggi ...Quella del «Diavolo» è stata una partita davvero perfetta. Con la sconfitta del Napoli al «Maradona», il Milan non solo ha guadagnato la quarta posizione in classifica, strappando un incredibile 4-0 ...