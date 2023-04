Napoli-Milan, 136 auto rimosse in sosta vietata. Sanzioni per droga (Di lunedì 3 aprile 2023) In occasione di Napoli-Milan, 136 auto sono state rimosse in sosta vietata e ben 24 persone hanno ricevuto Sanzioni Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona” in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Milan, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 20 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui 3 per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 17 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state altresì sanzionate amministrativamente. Le forze dell’ordine hanno rimosso 136 ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023) In occasione di, 136sono stateine ben 24 persone hanno ricevutoIeri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona” in occasione dell’incontro di calcio, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 20 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui 3 per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 17 poiché trovate in possesso dinza stupefacente; queste ultime sono state altresì sanzionate amministrativamente. Le forze dell’ordine hanno rimosso 136 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus ????. - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - Gazzetta_it : Pioli, scacco a Spalletti in 5 mosse: ecco come ha fatto #NapoliMilan - Milannews24_com : #TheoHernandez dopo #NapoliMilan ?? Le parole del terzino rossonero ??? -