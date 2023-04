Napoli-Milan 0-4, Spalletti: “Onore al Diavolo, spero non si apra una voragine” (Di lunedì 3 aprile 2023) Nervoso e tranquillo al tempo stesso. Luciano Spalletti è cupo in volto dopo il pesante ko interno subito dal suo Napoli contro il Milan. Ma predica calma e guarda il lato positivo della serata: il rientro di Raspadori: “Giacomo è tornato e ha giocato alla grande, anche se per pochi minuti”. E applaude quelli che sono entrati a partita compromessa. “Non era facile, sono stati davvero bravi”. Il tecnico toscano rende poi Onore all’avversario. “Parliamo della squadra campione d’Italia in carica – sottolinea – non dell’ultima arrivata. Noi abbiamo trovato difficoltà ma può capitare. Speriamo sia un buco e non una voragine. Di solito ci siamo sempre rialzati, vedremo cosa succederà questa volta. Se ho litigato con Leao? No, è successo solo una cosa spiacevole con Maldini, tutto qui”. Al termine della ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Nervoso e tranquillo al tempo stesso. Lucianoè cupo in volto dopo il pesante ko interno subito dal suocontro il. Ma predica calma e guarda il lato positivo della serata: il rientro di Raspadori: “Giacomo è tornato e ha giocato alla grande, anche se per pochi minuti”. E applaude quelli che sono entrati a partita compromessa. “Non era facile, sono stati davvero bravi”. Il tecnico toscano rende poiall’avversario. “Parliamo della squadra campione d’Italia in carica – sottolinea – non dell’ultima arrivata. Noi abbiamo trovato difficoltà ma può capitare. Speriamo sia un buco e non una. Di solito ci siamo sempre rialzati, vedremo cosa succederà questa volta. Se ho litigato con Leao? No, è successo solo una cosa spiacevole con Maldini, tutto qui”. Al termine della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - ELiguori : RT @DiegoDeLucaTwit: Partitone loro, partiaccia nostra. Il #Milan stasera ha nettamente meritato di passare da -23 a -20. Quando è giusto,… - PirasTwitch : Per dire. La competenza non si compra da BUONGIORNO PESCHERIAAAA o da Donato con mollica o senza. #Napoli #milan -

Milan, Pioli: "Bella vittoria. Da venerdì pensiamo alla Champions" Intervenuto a Dazn, l'allenatore del Milan Stefano Pioli commenta così la vittoria sul Napoli per 0 - 4: "La vittoria ed è solo il primo passo. Ho sentito tante cose, ma abbiamo altre 9 partite e ... Napoli: Spalletti non si abbatte e sfida il Milan, polemico con Maldini Un po' stanchi sono tornati, ma è successo anche al Milan. Poi siamo stati anche sfortunati con qualche infortunio, come quello di Osimhen ". Napoli, la sfida Champions e le parole con Maldini. ... Clamoroso al Maradona. Napoli travolto 4 - 0 dal Milan AGI - Vittoria netta per il Milan, che si impone per 4 - 0 sul prato del 'Maradona' di fronte a un Napoli certamente non in serata. Decisiva la doppietta di Leao e le reti di Brahim Diaz e Saelemaekers. Un 'antipasto amaro' di ... Intervenuto a Dazn, l'allenatore delStefano Pioli commenta così la vittoria sulper 0 - 4: "La vittoria ed è solo il primo passo. Ho sentito tante cose, ma abbiamo altre 9 partite e ...Un po' stanchi sono tornati, ma è successo anche al. Poi siamo stati anche sfortunati con qualche infortunio, come quello di Osimhen "., la sfida Champions e le parole con Maldini. ...AGI - Vittoria netta per il, che si impone per 4 - 0 sul prato del 'Maradona' di fronte a uncertamente non in serata. Decisiva la doppietta di Leao e le reti di Brahim Diaz e Saelemaekers. Un 'antipasto amaro' di ... Napoli-Milan 0-4: video, gol e highlights Sky Sport Il ruolo di Leao, Donadoni: "A…" Giocatori importanti che stanno comunque trovando il loro spazio alle spalle di un Osimhen inarrestabile. Per la prima sfida contro il Milan, Spalletti ha già deciso chi scenderà in campo al posto del ... Napoli-Milan 0-4, Dichiarazioni post-partita: “Mancano altre 9 partite di campionato” L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del "suo" Milan per 0-4, contro il Napoli allenato da Luciano Spalletti. Giocatori importanti che stanno comunque trovando il loro spazio alle spalle di un Osimhen inarrestabile. Per la prima sfida contro il Milan, Spalletti ha già deciso chi scenderà in campo al posto del ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del "suo" Milan per 0-4, contro il Napoli allenato da Luciano Spalletti.