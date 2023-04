Napoli-Milan 0-4, Spalletti: “Non siamo più avvantaggiati nel sorteggio” (Di lunedì 3 aprile 2023) Nella serata di domenica 2 aprile alle 20:45 è andato in scena il match di cartello di Serie A che ha visto contrapposti il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli. La gara terminata con la sorprendente vittoria della squadra rossonera per 4-0 era la prima dei tre atti previsti tra Diavolo e azzurri. Le due squadre si ritroveranno nella doppia sfida di Champions League per il passaggio in semifinale. L’andata andrà in scena a San Siro il 12 aprile mentre il ritorno si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona giorno 18. Proprio lo stadio del Napoli, dedicato al Pibe de Oro, è stato il palcoscenico di questo primo posticipo della 28a giornata. Di Lorenzo e Tonali, Napoli-Milan @livephotosport I tifosi, sicuri della consueta guida dall’alto di Maradona, ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 3 aprile 2023) Nella serata di domenica 2 aprile alle 20:45 è andato in scena il match di cartello di Serie A che ha visto contrapposti ildi Lucianoe ildi Stefano Pioli. La gara terminata con la sorprendente vittoria della squadra rossonera per 4-0 era la prima dei tre atti previsti tra Diavolo e azzurri. Le due squadre si ritroveranno nella doppia sfida di Champions League per il passaggio in semifinale. L’andata andrà in scena a San Siro il 12 aprile mentre il ritorno si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona giorno 18. Proprio lo stadio del, dedicato al Pibe de Oro, è stato il palcoscenico di questo primo posticipo della 28a giornata. Di Lorenzo e Tonali,@livephotosport I tifosi, sicuri della consueta guida dall’alto di Maradona, ...

